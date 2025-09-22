Seznam společností
Aurora
  • Platy
  • IT specialista

  • Všechny platy IT specialista

Aurora IT specialista Platy

Kompenzace IT specialista ve společnosti Aurora činí $271K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček činí celkem $268K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 3 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Aurora podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici IT specialista ve společnosti Aurora představuje roční celkovou odměnu $435,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aurora pro pozici IT specialista je $210,000.

