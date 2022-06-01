Adresář Společností
Aura
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Aura Platy

Rozsah platů Aura se pohybuje od $84,575 v celkové kompenzaci ročně pro Účetní na spodním konci do $258,700 pro Péče o zákazníky na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aura. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $130K
Produktový manažer
Median $176K
Účetní
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rozvoj společnosti
$137K
Péče o zákazníky
$259K
Datový vědec
$172K
Elektrotechnický inženýr
$124K
Konzultant v managementu
$84.6K
Marketing
$139K
UX výzkumník
$159K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aura è Péče o zákazníky at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $258,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aura è di $138,250.

Doporučené práce

    Pro Aura nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Athenahealth
  • Ridecell
  • Lookout
  • doxo
  • SecurityScorecard
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje