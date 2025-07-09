Adresář Společností
Rozsah platů AUO se pohybuje od $25,647 v celkové kompenzaci ročně pro Elektrotechnický inženýr na spodním konci do $122,400 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AUO. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $29K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $27.5K
Rozvoj obchodu
$33.9K

Elektrotechnický inženýr
$25.6K
Hardwarový inženýr
$48.6K
Strojní inženýr
$27.6K
Produktový manažer
$35.7K
Technický manažer programu
$122K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AUO je Technický manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $122,400. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AUO je $31,436.

