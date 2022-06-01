Adresář Společností
AuditBoard
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

AuditBoard Platy

Rozsah platů AuditBoard se pohybuje od $52,735 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $238,000 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AuditBoard. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $195K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $238K
Prodej
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Lidské zdroje
$175K
Manažer programu
$100K
Projektový manažer
$52.7K
Náborový pracovník
$80.4K
Obchodní inženýr
$194K
Vedoucí softwarového inženýrství
$213K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti AuditBoard podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

Највише плаћена улога пријављена у AuditBoard је Produktový manažer са годишњом укупном компензацијом од $238,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AuditBoard је $190,000.

Doporučené práce

    Pro AuditBoard nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje