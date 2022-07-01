Adresář Společností
AudioEye
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

AudioEye Platy

Rozsah platů AudioEye se pohybuje od $169,150 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $282,580 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AudioEye. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový vědec
$169K
Produktový designér
$231K
Produktový manažer
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Prodej
$225K
Vedoucí softwarového inženýrství
$283K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

El rol més ben pagat informat a AudioEye és Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $282,580. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AudioEye és de $224,870.

Doporučené práce

    Pro AudioEye nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje