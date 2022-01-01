Audible Platy

Rozsah platů Audible se pohybuje od $53,890 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $525,300 pro Informatik (IT) na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Audible. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025
Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.
5%
ROK 1
15%
ROK 2
40%
ROK 3
40%
ROK 4
U společnosti Audible podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:
5% nabývá se v 1st-ROK (5.00% ročně)
15% nabývá se v 2nd-ROK (15.00% ročně)
40% nabývá se v 3rd-ROK (20.00% pololetně)
40% nabývá se v 4th-ROK (20.00% pololetně)
25%
ROK 1
35%
ROK 2
40%
ROK 3
U společnosti Audible podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:
25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)
35% nabývá se v 2nd-ROK (35.00% ročně)
40% nabývá se v 3rd-ROK (40.00% ročně)
