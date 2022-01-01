Adresář Společností
Audible
Audible Platy

Rozsah platů Audible se pohybuje od $53,890 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $525,300 pro Informatik (IT) na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Audible. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Softwarový inženýr
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr podnikové inteligence

Datový vědec
Median $225K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $360K
Produktový manažer
Median $220K
Manažer programu
Median $137K
Náborový pracovník
Median $150K
Technický manažer programu
Median $192K
Obchodní operace
$53.9K
Obchodní analytik
$112K
Finanční analytik
$161K
Lidské zdroje
$169K
Informatik (IT)
$525K
Právní oddělení
$393K
Konzultant v managementu
$101K
Marketingové operace
$189K
UX výzkumník
$168K
Plán Nabývání Práv

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Audible podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 5% nabývá se v 1st-ROK (5.00% ročně)

  • 15% nabývá se v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá se v 3rd-ROK (20.00% pololetně)

  • 40% nabývá se v 4th-ROK (20.00% pololetně)

25%

ROK 1

35%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti Audible podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 35% nabývá se v 2nd-ROK (35.00% ročně)

  • 40% nabývá se v 3rd-ROK (40.00% ročně)

