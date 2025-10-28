Seznam společností
AtoB
Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti AtoB činí celkem $275K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AtoB. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
AtoB
Lead Product Manager
Chandler, AZ
Celkem za rok
$275K
Pozice
L6
Základní
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$50K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
16 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u AtoB?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti AtoB in United States představuje roční celkovou odměnu $499,062. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AtoB pro pozici Produktový manažer in United States je $210,000.

