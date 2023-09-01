Seznam společností
Atlantic Health System
Atlantic Health System Platy

Platy ve společnosti Atlantic Health System se pohybují od $65,325 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $128,106 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Atlantic Health System. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Obchodní analytik
$65.3K
Lidské zdroje
$106K
Softwarový inženýr
$128K

Chybí vám vaše pozice?

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Atlantic Health System je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $128,106. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Atlantic Health System je $105,550.

