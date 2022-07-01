Seznam společností
Athelas
Athelas Platy

Platy ve společnosti Athelas se pohybují od $35,175 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $207,834 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Athelas. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Administrativní asistent
$50.8K
Manažer obchodních operací
$169K
Marketingové operace
$95.8K

Produktový manažer
$208K
Softwarový inženýr
$35.2K

Full-Stack softwarový inženýr

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Athelas podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Athelas je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $207,834. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Athelas je $95,769.

