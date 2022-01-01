Asurion Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Asurion se pohybují od $44,100 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $230,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Asurion. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $160K
Produktový manažer
Median $145K

Manažer softwarového inženýrství
Median $230K
Obchodní analytik
Median $93K
Produktový designér
Median $123K
Účetní
$57.1K
Manažer obchodních operací
$94.9K
Zákaznické služby
$52.8K
Manažer datové vědy
$179K
Finanční analytik
$69.3K
Lidské zdroje
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Právní
$75.4K
Marketing
$209K
Marketingové operace
$118K
Manažer produktového designu
$185K
Programový manažer
$156K
Prodej
$65.3K
Architekt řešení
$72.6K
UX výzkumník
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Asurion je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $230,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Asurion je $123,333.

