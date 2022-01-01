Seznam společností
Astranis
Astranis Platy

Platy ve společnosti Astranis se pohybují od $121,762 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $225,400 pro pozici Právní na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Astranis. Naposledy aktualizováno: 8/30/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $213K
Strojní inženýr
Median $122K
Hardwarový inženýr
Median $140K

Personalista
Median $155K
Technický programový manažer
Median $165K
Právní
$225K
Obchodní inženýr
$139K
Venture kapitalista
$201K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Astranis podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

The highest paying role reported at Astranis is Právní at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Astranis is $160,000.

Další zdroje