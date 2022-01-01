Seznam společností
Astranis
Astranis Benefity

Pojištění, zdraví a wellness
  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Free Lunch

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • Domov
  • Remote Work

    • Finance a důchod
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

    • Ostatní
  • Donation Match

