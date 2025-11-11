Seznam společností
Aston
Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in Russia ve společnosti Aston činí celkem RUB 1.89M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aston. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Mediánový balíček
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Celkem za rok
RUB 1.89M
Pozice
M2
Základní
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Aston?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Aston in Russia představuje roční celkovou odměnu RUB 3,278,471. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aston pro pozici Backend softwarový inženýr in Russia je RUB 1,890,538.

