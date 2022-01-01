ASSURANCE IQ Platy

Platy ve společnosti ASSURANCE IQ se pohybují od $63,315 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $261,300 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ASSURANCE IQ. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025
10%
ROK 1
20%
ROK 2
40%
ROK 3
30%
ROK 4
Ve společnosti ASSURANCE IQ podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
40% nabývá v 3rd-ROK (40.00% ročně)
30% nabývá v 4th-ROK (30.00% ročně)
