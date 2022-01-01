Seznam společností
ASSURANCE IQ
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ASSURANCE IQ Platy

Platy ve společnosti ASSURANCE IQ se pohybují od $63,315 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $261,300 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ASSURANCE IQ. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový manažer
Median $156K
Účetní
$93.1K
Datový vědec
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Marketingové operace
$63.3K
Produktový designér
$186K
Programový manažer
$111K
Manažer softwarového inženýrství
$261K
Technický programový manažer
$173K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

40%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ASSURANCE IQ podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 40% nabývá v 3rd-ROK (40.00% ročně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (30.00% ročně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در ASSURANCE IQ، Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $261,300 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ASSURANCE IQ برابر $152,348 است.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ASSURANCE IQ

Související společnosti

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje