Arm
Arm Full-Stack softwarový inženýr Platy v United Kingdom

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Arm se pohybuje od £43.3K year pro Grade 2 do £178K year pro Grade 6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £131K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Arm. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Začátečnická úroveň)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Arm podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Arm in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £242,491. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Arm pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United Kingdom je £124,843.

