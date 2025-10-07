Kompenzace ASIC Engineer in United Kingdom ve společnosti Arm se pohybuje od £35.4K year pro Graduate Hardware Engineer do £187K year pro Principal Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £109K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Arm. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Arm podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)