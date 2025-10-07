Kompenzace ASIC Engineer in Greater Cambridge Area ve společnosti Arm se pohybuje od £71.1K year pro Hardware Engineer do £187K year pro Principal Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Cambridge Area činí celkem £110K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Arm. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Arm podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)