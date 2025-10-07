Seznam společností
Arm
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • ASIC Engineer

  • Greater Cambridge Area

Arm ASIC Engineer Platy v Greater Cambridge Area

Kompenzace ASIC Engineer in Greater Cambridge Area ve společnosti Arm se pohybuje od £71.1K year pro Hardware Engineer do £187K year pro Principal Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Cambridge Area činí celkem £110K.

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Arm podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici ASIC Engineer ve společnosti Arm in Greater Cambridge Area představuje roční celkovou odměnu £211,913. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Arm pro pozici ASIC Engineer in Greater Cambridge Area je £116,729.

