Arista Networks
Softwarový inženýr Úroveň

2

Úrovně v Arista Networks

  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
Průměr Ročně Celkové odměňování
$136,950
Základní plat
$117,200
Akciové opce ()
$14,375
Bonus
$5,375
Nejnovější údaje o platech
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
