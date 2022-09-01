Adresář Společností
ArcTouch
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

ArcTouch Platy

Rozsah platů ArcTouch se pohybuje od $33,943 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $40,885 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ArcTouch. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $33.9K
Produktový manažer
$40.9K
Vedoucí softwarového inženýrství
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti ArcTouch je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $40,885. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti ArcTouch je $38,430.

Doporučené práce

    Pro ArcTouch nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Pinterest
  • Netflix
  • Uber
  • Coinbase
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje