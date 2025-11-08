Seznam společností
Arcesium
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Softwarový inženýr Úroveň

Senior Principal Engineer

Úrovně v Arcesium

Porovnat úrovně
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. Zobrazit 3 Další úrovně
Průměr Ročně Celkové odměňování
₹57,453
Základní plat
₹4,028,386
Akciové opce ()
₹174,718
Bonus
₹815,933
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Nejnovější údaje o platech
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Arcesium

Související společnosti

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje