ArcelorMittal Platy

Platy ve společnosti ArcelorMittal se pohybují od $12,781 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing in Morocco na dolním konci až po $197,936 pro pozici Information Technologist (IT) in Luxembourg na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ArcelorMittal. Naposledy aktualizováno: 10/12/2025

Softwarový inženýr
Median $85.9K
Obchodní analytik
$74K
Chemický inženýr
$18.1K

Datový vědec
$70.8K
Finanční analytik
$95.8K
Grafický designér
$45.2K
Lidské zdroje
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Projektový manažer
$57.9K
Architekt řešení
$107K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ArcelorMittal je Information Technologist (IT) at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $197,936. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ArcelorMittal je $73,963.

Další zdroje