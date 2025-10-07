Seznam společností
ARA
Mediánový kompenzační balíček Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti ARA činí celkem $89K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ARA. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Celkem za rok
$89K
Pozice
Junior Software Engineer
Základní
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ARA?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti ARA in United States představuje roční celkovou odměnu $126,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ARA pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United States je $83,250.

Další zdroje