AppsFlyer Platy

Rozsah platů AppsFlyer se pohybuje od $29,470 v celkové kompenzaci ročně pro Péče o zákazníky na spodním konci do $269,593 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AppsFlyer. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $133K

Backend softwarový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $144K
Obchodní analytik
$95.4K

Péče o zákazníky
$29.5K
Datový analytik
$85.3K
Datový vědec
$141K
Lidské zdroje
$85.4K
Marketing
$54K
Produktový designér
$85.4K
Produktový manažer
$109K
Manažer programu
$125K
Náborový pracovník
$147K
Prodej
$121K
Technický manažer programu
$270K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti AppsFlyer podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AppsFlyer je Technický manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $269,593. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AppsFlyer je $115,012.

