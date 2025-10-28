Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti AppLovin se pohybuje od $138K do $196K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!
100%
ROK 1
Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)