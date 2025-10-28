Seznam společností
AppLovin
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

AppLovin Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in Germany ve společnosti AppLovin činí €102K year pro Senior Product Manager 2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

€92.9K - €108K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€81.9K€92.9K€108K€119K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti AppLovin in Germany představuje roční celkovou odměnu €118,890. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppLovin pro pozici Produktový manažer in Germany je €81,924.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro AppLovin

Související společnosti

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje