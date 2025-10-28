Seznam společností
AppLovin
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

AppLovin Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Canada ve společnosti AppLovin se pohybuje od CA$61.4K do CA$89.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Produktový designér příspěvků v AppLovin k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti AppLovin in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$89,177. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppLovin pro pozici Produktový designér in Canada je CA$61,450.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro AppLovin

Související společnosti

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje