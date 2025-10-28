Seznam společností
AppLovin
Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti AppLovin se pohybuje od $551K do $802K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$632K - $721K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$551K$632K$721K$802K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti AppLovin in United States představuje roční celkovou odměnu $802,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppLovin pro pozici Datový analytik in United States je $550,800.

Další zdroje