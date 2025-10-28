Seznam společností
AppLovin
AppLovin Obchodní rozvoj Platy

Kompenzace Obchodní rozvoj in Vietnam ve společnosti AppLovin činí ₫2.51B year pro Senior Business Development Manager. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Don't get lowballed

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti AppLovin in Vietnam představuje roční celkovou odměnu ₫2,988,975,360. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppLovin pro pozici Obchodní rozvoj in Vietnam je ₫2,134,982,400.

