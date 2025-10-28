Seznam společností
Apple
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Apple Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Apple se pohybuje od $173K year pro ICT2 do $744K year pro ICT6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $345K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

iOS inženýr

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Softwarový inženýr virtuální reality

Systémový inženýr

Softwarový inženýr videoher

Vývojářský advokát

Výzkumný vědec

Softwarový inženýr vestavěných systémů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Apple in United States představuje roční celkovou odměnu $744,057. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apple pro pozici Softwarový inženýr in United States je $337,000.

