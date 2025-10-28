Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Apple se pohybuje od $173K year pro ICT2 do $744K year pro ICT6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $345K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici
iOS inženýr
Mobilní softwarový inženýr
Frontend softwarový inženýr
Inženýr strojového učení
Backend softwarový inženýr
Full-Stack softwarový inženýr
Síťový inženýr
Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)
Datový inženýr
Produkční softwarový inženýr
Bezpečnostní softwarový inženýr
DevOps inženýr
Inženýr spolehlivosti webu
Softwarový inženýr virtuální reality
Systémový inženýr
Softwarový inženýr videoher
Vývojářský advokát
Výzkumný vědec
Softwarový inženýr vestavěných systémů