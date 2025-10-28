Seznam společností
Apple
Kompenzace Research Scientist in Germany ve společnosti Apple činí €233K year pro ICT3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €176K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
€ --
€ --
€ --
€ --
ICT3
€233K
€163K
€63.7K
€5.8K
ICT4
€ --
€ --
€ --
€ --
ICT5
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Apple logo
+€39.1K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Research Scientist ve společnosti Apple in Germany představuje roční celkovou odměnu €232,913. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apple pro pozici Research Scientist in Germany je €195,300.

