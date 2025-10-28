Kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Apple se pohybuje od $234K year pro ICT2 do $427K year pro ICT5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $235K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
$234K
$160K
$55.3K
$19.6K
ICT3
$205K
$154K
$40.1K
$10.7K
ICT4
$290K
$191K
$79.9K
$19K
ICT5
$427K
$223K
$166K
$38.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)