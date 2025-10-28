Seznam společností
Apple
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Lékař

  • Všechny platy Lékař

Apple Lékař Platy

Průměrná celková kompenzace Lékař in United States ve společnosti Apple se pohybuje od $91.5K do $130K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$104K - $118K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$91.5K$104K$118K$130K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Lékař příspěvků v Apple k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Lékař nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lékař ve společnosti Apple in United States představuje roční celkovou odměnu $130,036. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apple pro pozici Lékař in United States je $91,466.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Apple

Související společnosti

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje