Kompenzace Marketing in United States ve společnosti Apple se pohybuje od $296K year pro ICT2 do $299K year pro ICT5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $283K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
$296K
$164K
$100K
$31.7K
ICT3
$199K
$137K
$54.1K
$8.7K
ICT4
$233K
$172K
$50.1K
$10.8K
ICT5
$299K
$211K
$63.4K
$24.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
