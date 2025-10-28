Seznam společností
Apple
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Investiční bankéř

  • Všechny platy Investiční bankéř

Apple Investiční bankéř Platy

Průměrná celková kompenzace Investiční bankéř in India ve společnosti Apple se pohybuje od ₹2.48M do ₹3.39M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

₹2.66M - ₹3.21M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Investiční bankéř příspěvků v Apple k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Investiční bankéř nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Investiční bankéř ve společnosti Apple in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,389,161. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apple pro pozici Investiční bankéř in India je ₹2,483,437.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Apple

Související společnosti

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje