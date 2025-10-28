Kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Apple se pohybuje od $53K year pro ICT2 do $356K year pro ICT5. Mediánový yearní kompenzační balíček činí celkem $77.2K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
