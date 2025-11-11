Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Appian činí ₹2.76M year pro Software Engineer 2. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.76M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Appian. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Appian podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)