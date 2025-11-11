Průměrná celková kompenzace Technický účetní in United States ve společnosti Appian se pohybuje od $92.4K do $129K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Appian. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Appian podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)