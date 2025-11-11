Seznam společností
Appian
  • Platy
  • Účetní

  • Technický účetní

Appian Technický účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Technický účetní in United States ve společnosti Appian se pohybuje od $92.4K do $129K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Appian. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Průměrná celková kompenzace

$99K - $117K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$92.4K$99K$117K$129K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Appian podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický účetní ve společnosti Appian in United States představuje roční celkovou odměnu $128,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Appian pro pozici Technický účetní in United States je $92,400.

