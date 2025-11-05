Seznam společností
AppDirect
Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Montreal ve společnosti AppDirect se pohybuje od CA$83K year pro P1 do CA$145K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Montreal činí celkem CA$110K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppDirect. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti AppDirect podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti AppDirect in Greater Montreal představuje roční celkovou odměnu CA$159,303. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppDirect pro pozici Softwarový inženýr in Greater Montreal je CA$112,281.

