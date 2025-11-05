Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Montreal ve společnosti AppDirect se pohybuje od CA$83K year pro P1 do CA$145K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Montreal činí celkem CA$110K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppDirect. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti AppDirect podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)