Apollo.io Platy

Platy ve společnosti Apollo.io se pohybují od $59,069 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $306,460 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Apollo.io. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softwarový inženýr
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $280K
Manažer obchodních operací
$186K

Obchodní analytik
$164K
Datový analytik
$253K
Grafický designér
$212K
Lidské zdroje
$151K
Marketing
$114K
Produktový designér
$284K
Manažer produktového designu
$243K
Personalista
$219K
Manažer softwarového inženýrství
$306K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Apollo.io podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Apollo.io je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $306,460. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apollo.io je $199,020.

