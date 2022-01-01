Seznam společností
Apollo GraphQL
Apollo GraphQL Platy

Platy ve společnosti Apollo GraphQL se pohybují od $185,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $313,425 pro pozici Personalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Apollo GraphQL. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Median $185K
Produktový manažer
$225K
Personalista
$313K

Manažer softwarového inženýrství
$303K
Architekt řešení
$214K
UX výzkumník
$265K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Apollo GraphQL je Personalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $313,425. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apollo GraphQL je $245,196.

