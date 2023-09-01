Seznam společností
Apna Platy

Platy ve společnosti Apna se pohybují od $3,449 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $113,184 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Apna. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $48.2K
Produktový manažer
Median $48.6K
Manažer obchodních operací
$39.7K

Obchodní analytik
$9.9K
Zákaznický servis
$3.4K
Datový analytik
$113K
Produktový designér
$16.5K
Technický programový manažer
$20.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Apna je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $113,184. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apna je $29,993.

