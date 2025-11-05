Seznam společností
Apex Fintech Solutions
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Austin Area

Apex Fintech Solutions Softwarový inženýr Platy v Greater Austin Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Austin Area ve společnosti Apex Fintech Solutions činí celkem $106K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apex Fintech Solutions. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
Celkem za rok
$106K
Pozice
I
Základní
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.8K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area představuje roční celkovou odměnu $143,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apex Fintech Solutions pro pozici Softwarový inženýr in Greater Austin Area je $105,000.

