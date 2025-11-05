Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area ve společnosti Aon činí celkem €60.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aon. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Aon
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
€60.6K
Pozice
Senior
Základní
€60.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Aon in Madrid Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu €90,247. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aon pro pozici Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area je €49,647.

