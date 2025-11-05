Seznam společností
Aon
  • Platy
  • Aktuary

  • Všechny platy Aktuary

  • Greater Chicago Area

Aon Aktuary Platy v Greater Chicago Area

Mediánový kompenzační balíček Aktuary in Greater Chicago Area ve společnosti Aon činí celkem $145K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aon. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Celkem za rok
$145K
Pozice
L3
Základní
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Aon?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuary ve společnosti Aon in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $153,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aon pro pozici Aktuary in Greater Chicago Area je $145,000.

Další zdroje