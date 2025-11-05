Seznam společností
Aon
Aon Aktuary Platy v Canada

Mediánový kompenzační balíček Aktuary in Canada ve společnosti Aon činí celkem CA$63.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aon. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Celkem za rok
CA$63.5K
Pozice
Analyst 1
Základní
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Aon?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuary ve společnosti Aon in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$76,260. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aon pro pozici Aktuary in Canada je CA$60,737.

Další zdroje