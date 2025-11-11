Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Australia ve společnosti ANZ se pohybuje od A$169K year pro Senior Software Engineer do A$190K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Australia činí celkem A$175K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
