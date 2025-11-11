Seznam společností
ANZ
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • Greater Melbourne Area

ANZ Backend softwarový inženýr Platy v Greater Melbourne Area

Kompenzace Backend softwarový inženýr in Greater Melbourne Area ve společnosti ANZ se pohybuje od A$109K year pro Junior Software Engineer do A$189K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Melbourne Area činí celkem A$144K.

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
A$109K
A$109K
A$0
A$503.7
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u ANZ?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti ANZ in Greater Melbourne Area představuje roční celkovou odměnu A$192,945. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ANZ pro pozici Backend softwarový inženýr in Greater Melbourne Area je A$138,435.

