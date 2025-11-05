Seznam společností
Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Sydney ve společnosti ANZ činí A$181K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Sydney činí celkem A$107K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u ANZ?

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ANZ in Greater Sydney představuje roční celkovou odměnu A$180,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ANZ pro pozici Softwarový inženýr in Greater Sydney je A$107,335.

