ANZ
  • Greater Melbourne Area

ANZ Softwarový inženýr Platy v Greater Melbourne Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Melbourne Area ve společnosti ANZ se pohybuje od A$115K year pro Junior Software Engineer do A$216K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Melbourne Area činí celkem A$166K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u ANZ?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ANZ in Greater Melbourne Area představuje roční celkovou odměnu A$215,844. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ANZ pro pozici Softwarový inženýr in Greater Melbourne Area je A$166,186.

