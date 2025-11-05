Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti ANZ se pohybuje od ₹1.8M year pro Junior Software Engineer do ₹3.46M year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.79M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
